Термін дії мораторію продовжено на два роки.

Верховна Рада подовжила на два роки - до 1 січня 2024 року – термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень і заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, накладення арештів і заборон на відчуження майна в таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств" щодо продовження терміну дії мораторію на виконавчі провадження, заходи примусового виконання рішень та порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств" (№6347) в першому читанні підтримали 312 народних депутатів, а в другому читанні – 317 народних обранців.

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Як зазначив голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, на сьогодні мораторій на банкрутство державних вугільних підприємств діє до 1 січня 2022 року.

"Цим законопроектом пропонується продовжити термін дії цього мораторію ще на два роки - до 2024 року. Це дозволить гарантувати стабільну і безперебійну роботу державних вугільних підприємств і гарантувати робочі місця для наших українських шахтарів", - сказав він.

Трансформація вугільних регіонів:

Україна затвердила Концепцію трансформації вугільних регіонів, яка передбачає поділ всіх державних шахт на три категорії. Перша - це ресурсна база енергетичної компанії "Центренерго". Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" з найбільш ефективних вугледобувних підприємств.

Друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто видобувні енергетичне і коксівне вугілля, що використовується в металургії.

Третя категорія - шахти, які будуть запропоновані для приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси. Такі об'єкти можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

Трансформація вугільних регіонів в Україні триватиме до 2028-2030 року. В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільну галузь, а кількість задіяних працівників сягає 30 тисяч.

Автор: Дмитро Шварц