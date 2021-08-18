Раніше для в'їзду в Україну іноземцям було потрібно надати сертифікат про повний курс вакцинації.

Уряд дозволив в'їзд в Україну іноземцям, які отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Страна", таке рішення сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів.

Так, для перетину кордону іноземцям та людям без громадянства достатньо пред'явити або негативний результат тесту на COVID, або іноземний сертифікат, що свідчить про отримання однієї або декількох доз вакцини від коронавірусу. Також підставою для в'їзду може стати сертифікат про одужання від коронавірусу.

Раніше для в'їзду в Україну було потрібно надати сертифікат про повну вакцинацію.

Крім того, тепер сертифіката про отримання однієї дози вакцини достатньо, щоб не проходити самоізоляцію після в'їзду в Україну з тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО.

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Водночас посилено вимоги щодо вакцини CADOXI NCOV-19. Наразі визнають одну дозу. За новою постановою Кабміну, ковід-паспорт з такою вакциною буде дійсним тільки для тих, хто отримає дві дози.

Нагадаємо, за даними Державного агентства розвитку туризму, в січні-червні 2021 року Україну відвідали 1,42 мільйона іноземних туристів.

Автор: Дмитро Захаров