4,6 млн громадян не змогли б впоратись з комунальними платежами без допомоги держави.

Міністерство фінансів України опублікувало інформацію про бюджетні видатки на соціальний захист за 2020 рік, відповідно до якої 4,6 млн українців, або кожен десятий громадянин, не має можливості самостійно оплатити комунальні послуги без субсидії.

Про це Міністерство повідомило на своєму офіційному сайті.

"Аналіз показав, що, зокрема, в 2020 році 4,6 млн осіб отримали пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на вищезгадані цілі було спрямовано понад 36 млрд гривень коштів державного бюджету.

Читайте такожСмерть від COVID-19: родинам дев’яти померлих медиків виплатили страховкуЯк повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року Кабінет міністрів зробив жорсткішими вимоги при призначенні житлових субсидій. Так, тепер бажаючі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час упродовж п'яти місяців, починаючи з травня.

Окрім цього стало відомо, що буде з виплатами субсидій після початку опалювального сезону.

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Автор: Богдан Слуцький