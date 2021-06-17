Наразі критичні потреби фінансування бюджету Мінфін закриває, зокрема, запозиченнями на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Україна має розв'язати три головні проблеми, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримати наступний транш.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;

відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та невчасне подання, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите;

по Вищій раді правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується й питання буде закрите.

"Водночас щодо НАБУ - складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає", - зазначив Марченко.

Він також зазначив, що наразі критичні потреби фінансування бюджету Мінфін закриває, зокрема, "запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету".

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Співпраця України та МВФ

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася в Україні завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

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Автор: Олександр Топчій