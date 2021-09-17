1 мільярд 271 мільйон гривень становить заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення.

Міністерство оборони заборгувало українським військовослужбовцям 1 мільярд 465 мільйонів 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмена України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 1 мільярд 271 мільйон гривень становить заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення.

"Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим до уповноваженого Верховної Ради з прав людини надходять численні звернення військовослужбовців та членів їхніх родин щодо порушення конституційних прав.

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Зазначається, що омбудсмен вже надіслав відповідний запит на адресу першого віце-прем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

"Ситуація з додержанням прав військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей перебуває на особистому контролі уповноваженого", - підсумували у відомстві.

З 1 січня 2021 року в Україні збільшують виплати військовослужбовцям. Одноразовий бонус військові отримуватимуть після укладення першого контракту з ЗСУ.

- особам рядового складу - вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (2 270 грн) - у сумі 18 160 грн;

- особам сержантського та старшинського складу дев'ять прожиткових мінімумів - 20 430 грн;

- особам офіцерського складу десять прожиткових мінімумів - 22 700 грн.

Автор: Денис Прядко