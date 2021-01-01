З 1 січня 2021 року в Україні збільшують виплати військовослужбовцям. Одноразовий бонус військові отримуватимуть після укладення першого контракту з ЗСУ.
Про це повідомили в прес-службі Міноборони України.
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Одноразові виплати виплачуватимуть у таких розмірах:
- особам рядового складу - вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (2 270 грн) - у сумі 18 160 грн;
- особам сержантського та старшинського складу дев'ять прожиткових мінімумів - 20 430 грн;
- особам офіцерського складу десять прожиткових мінімумів - 22 700 грн.
Хто має право на отримання виплат:
- особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
- особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;
- особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на 1 рік і більше;
- особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, серед військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (підготовка яких здійснюється за державним замовленням) за умови вступу у виконання обов'язків за цими посадами.
Хто не отримає допомогу
Одноразова допомога не виплачуватиметься особам, звільненим з військової служби за контрактом, у разі повторного прийняття на військову службу.
Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду та вступу у виконання обов'язків за посадою на підставі наказу командира частини, а не військкоматом під час призову на військову службу.
Держбюджет-2021: що відомо
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- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
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