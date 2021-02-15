За словами Люнгмана, потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

Про це йдеться в релізі фонду з посиланням на Постійного представника МВФ в Україні Йосту Люнгмана.

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"У період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів і реформ, які є частиною угоди за програмою stand-by для дій влади. Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - цитує Люнгмана прес-служба МВФ.

При цьому Люнгман зазначив, що дискусії в процесі роботи місії фокусувалися на посиленні управління Національного банку; поліпшенні законодавчого і регулятивного підстави банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

13 лютого 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи завершення роботи місії в Україні, повідомив, що Україна продовжить конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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Автор: Богдан Слуцький