Продати долар можна в середньому за курсом 41,53 грн, євро - 47,88 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 23 червня, подорожчав на 17 копійок і становить 42,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,53 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 13 копійок і складає 48,63 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,88 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,72 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,65 грн/євро, а курс продажу - 48,45 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 23 червня, складає 101 898 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 368 604 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 48,20 грн за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки, що стало черговим рекордом вартості євро в Україні.

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