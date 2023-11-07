На ринку праці вже 3 місяці поспіль спостерігається понад 100 тисяч вакансій.

Кількість вакансій на ринку праці України вже 3 місяці поспіль перевищує 100 тисяч, компанії збільшили зарплати, проте при цьому спостерігається дефіцит кадрів.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні аналітиків сайту з пошуку роботи Work.ua. "Аналітики ринку продовжують спостерігати хронічний брак кваліфікованих кандидатів на вакансії: роботодавцям і далі складно знаходити фахівців. Така ситуація стимулює компанії розвивати бренд роботодавця, бути відкритими до кандидатів різного віку... У жовтні бізнес також намагався конкурувати за шукачів за допомогою збільшення зарплат — середній показник склав 18 000 грн", - йдеться у повідомленні.

У жовтні, за даними Work.ua, роботодавці опублікували 104 942 вакансій. І хоча пропозицій роботи на ринку на 13% менше, ніж було у жовтні 2021 року, загальна тенденція позитивна: вже три місяці поспіль на ринку праці понад 100 000 пропозицій роботи. Це відповідає кількості офіційно зареєстрованих безробітних — 108 000 громадян, за інформацією Державного центру зайнятості.

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Найпопулярніші вакансії

У жовтні лідерство за кількістю вакансій очолила категорія "Робочі спеціальності, виробництво". У категорії "Сфера обслуговування", що традиційно пропонувала шукачам найбільшу кількість вакансій, є 19 417 пропозицій роботи, що на 4% менше, ніж у вересні. Також серед лідерів категорії "Продаж, закупівля", "Роздрібна торгівля", "Логістика, склад, ЗЕД", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".Замикає десятку категорій з найбільшою кількістю пропозицій роботи "Медицина, фармацевтика", де відкрито 6 583 вакансій.

Водночас зростає попит на таких спеціалістів:

майстер шиномонтажу (+23% до вересня);

курʼєр (+22%);

кранівник (+17%);

дизайнер меблів (+14%);

медіабаєр (+14%);

укладальник (+12%);

офіс-менеджер (+10%);

координатор зі збуту (+10%).

Також зазначається, що у жовтні на ринку праці продовжилася тенденція збільшення кількості вакансій для ветеранів, пенсіонерів, людей з інвалідністю. Крім цього, стало більше пропозицій дистанційної роботи.

Які зарплати пропонують шукачам

У жовтні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 000 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Львівській (+500 грн до 18 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській області (+350 грн до 17 850 грн).

Найбільше зростання зарплат відчули працівники у таких сферах:

з 20 000 грн до 21 500 грн — "Будівництво, архітектура";

з 20 000 грн до 21 000 грн — "Маркетинг, реклама, PR";

з 17 500 грн до 18 500 грн — "Культура, музика, шоу-бізнес";

з 17 000 грн до 17 500 грн — "Логістика, склад, ЗЕД", "Юриспруденція";

з 16 000 грн до 16 500 грн — "Бухгалтерія, аудит", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Сфера обслуговування";

з 15 000 грн до 16 000 грн — "Охорона, безпека".

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) очолюють військовослужбовці — таким спеціалістам пропонують від 20 000 грн до 125 000 грн. Також високий дохід мають представники таких професій:

55 000 — медіабаєр;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — ендодонтист;

40 000 — технолог кондитерського виробництва;

37 500 — рихтувальник ;

37 500 — ріелтор;

35 000 — бізнес-аналітик.

Натомість найменший дохід (до 10 000 грн) мають гардеробник, консьєрж, прибиральник, санітар.

Ринок праці в Україні

Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, більшість українських роботодавців планують в наступному році збільшувати зарплати працівникам та розширяти штат. Зокрема, 65% бізнесів планують відкривати вакансії у 2024 році, водночас понад 80% компаній не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

Разом з тим 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

Раніше УНІАН розповідав про можливі шахрайства на ринку праці.

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