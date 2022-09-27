З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські банки мали проблеми з транспортуванням готівкової валюти в каси відділень.

Національний банк провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для підкріплення кас банківських установ на 100 млн доларів і 20 млн євро.

Про це повідомила прес-служба регулятора на своїй сторінці в Facebook.

"Національний банк України в черговий раз провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. і 100 млн євро", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що такі операції здійснюються для розв'язання проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

"Заходи з підкріплення кас банків готівкою вже мали ефект. Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що свідчить, зокрема, зменшення кількості банків – учасників таких операцій", - зазначили в Нацбанку.

Війна в Україні та ситуація з валютою:

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські банки мали проблеми з транспортуванням готівкової валюти в каси відділень. Це пов'язано з тим, що раніше транспортування готівки з-за кордону і між містами відбувалося за допомогою літаків.

Оскільки під час війни такої можливості немає, то це призвело до подорожчання вартості перевезення готівки та, відповідно, поглибило різницю між ціною готівкової та безготівкової валюти приблизно на 10-15%.

Для того, щоб задовольнити попит населення на готівкову валюту і забезпечити конкуренцію вуличним обмінникам, які користуючись ситуацією, завищують готівковий курс, Нацбанк проводить операції підкріплення системно важливих банків готівковою валютою.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50. Крім того, очікується, що ціни в 2023 році продовжать стрімко зростати. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на Червень вона становила 22,2%). ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, прогнозують у Мінекономіки. А рівень безробіття, швидше за все, складе 28,2%, середня зарплата – 18 тисяч 508 гривень.

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