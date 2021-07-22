Прогноз зростання ВВП залишився незмінним.

Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Про це йдеться в матеріалах НБУ.

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За даними регулятора, інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться в кінці 2021 року і повернеться до мети 5% у другому півріччі 2022 року.

"Враховуючи стрімке зростання світових цін і подальше відновлення попиту, Національний банк погіршив прогноз інфляції в 2021 році з 8% до 9,6%. Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії", - повідомили в НБУ.

Відзначається, що в червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (9,5%), але була вище квітневого прогнозу Національного банку (9,2%). З одного боку, така динаміка значною мірою обумовлена тимчасовими факторами - зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси. З іншого - істотно посилився фундаментальний інфляційний тиск, перш за все, через збереження високого споживчого попиту і зростання виробничих витрат підприємств, в тому числі на оплату праці.

Проте Нацбанк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

"Стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України через посилення карантину взимку і навесні. Попри це, Національний банк зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 3,8%", - йдеться в повідомленні.

У НБУ прогнозують, що надалі економіка зростатиме на близько 4% щорічно. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств.

ВВП у січні-квітні

Валовий внутрішній продукт України в січні-квітні поточного року скоротився на 0,2%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтну ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує на уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

Бюджетна декларація: що необхідно знати

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту Державного бюджету на 2022 рік.

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Автор: Катерина Жирій