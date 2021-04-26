Зокрема, регулятор дозволив купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку в українському банку до дати платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.

Національний банк України удосконалив низку норм, що визначають проведення українськими компаніями платіжних операцій за власними борговими цінними паперами (єврооблігаціями).

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Про це повідомив регулятор на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Нацбанк виключив з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів.

Регулятор також дозволив купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дати платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.

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Автор: Богдан Слуцький