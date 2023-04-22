Минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 560,07 млн доларів.

За тиждень з 17 по 21 квітня Національний банк продав з резервів понад 560 млн доларів, проте в резерви нічого не викупив.

За матеріалами НБУ, минулого тижня регулятор на міжбанківському валютному ринку продав 560,07 млн доларів, а тижнем раніше - 242,92 млн доларів.

При цьому НБУ за останні три тижні купив тільки 1 млн доларів.

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НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, викликаного емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу.

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З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку.

Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня 2022 року ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували півмільярда.

Станом на 1 квітня 2023 року з початку року НБУ продав вже 6,9 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.

За тиждень з 20 по 24 березня 2023 року НБУ на міжбанківському валютному ринку збільшив продаж валюти, проте нічого не викупив у резерв. Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 495,45 млн доларів, що на 119,23 млн доларів більше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів склав 376,22 млн.

З 3 по 7 квітня Національний банк зменшив продаж валюти у порівнянні з минулим тижнем на $217,84 млн.НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $1 млн і продав $126,34 млн. негативне сальдо інтервенцій склало $125,34 млн проти $343,18 млн минулого тижня.

Національний банк України за тиждень 10-14 квітня продав з резервів 242,92 млн доларів.

Всього з початку року НБУ продав вже 7,612 млрд доларів, а купив 62,3 млн доларів.

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