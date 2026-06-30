В Україні продовжили терміни використання 'Нацкешбеку': коли чекати нові виплати

З 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень та компенсацію за пальне.

Уряд продовжить терміни використання Національного кешбеку до 31 липня 2026 року. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Не встигаєте витратити Національний кешбек чи залишки "зимової тисячі"? Уряд додає додатковий місяць – використовуйте гроші до 31 липня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з 3 липня українці почнуть отримувати Національний кешбек за квітень та компенсацію за пальне. Ці кошти також треба буде встигнути витратити до кінця липня.

Відео дня

При цьому кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

У Мінцифри нагадали, куди можна витратити кошти нацкешбеку:

комунальні послуги;

ліки та медичні вироби українського виробництва з переліку аптек-партнерів;

книги й друковану продукцію в книгарнях-учасниках програми;

поштові послуги;

продукти українського виробництва в торговельних мережах, що долучилися до програми;

благодійність і донати на ЗСУ.

Національний кешбек – останні новини

Кошти, накопичені громадянами на картках "Національного кешбеку", потрібно витратити до 30 червня 2026 року включно. Невикористані кошти повернуться до державного бюджету. Тоді планувалося, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня.

У травні Кабінет міністрів продовжив дію Національного кешбеку до завершення дії воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: