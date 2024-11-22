За другий місяць дії програми "Національний кешбек" громадяни накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше.

Протягом 21-22 листопада українці отримали на рахунки кошти за програмою "Національний кешбек", накопичені в жовтні за купівлю українських товарів.

Як повідомили у Мінекономіки, загальна сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн українців. "За другий місяць дії програми громадяни накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше. Зросла середня виплата - з 57 до 97 грн на людину. Кількість українців, які отримали кешбек, зросла майже вдвічі, з 646 тис. до 1,22 млн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кешбек накопичують українці до 45 років - 66% від всіх користувачів, середнього віку - 23% та старшого віку 60+ - понад 10%. Найчастіше українці купували такі товари з кешбеком: хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м'ясо, косметичні товари й товари для дому.

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"Кошти за жовтень виплачені вчасно, громадяни вже можуть їх витрачати. Зростання обсягу накопиченого кешбеку і збільшення кількості українців - учасників програми відповідає нашій меті - зробити українське товаром першого вибору", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадали, що зняти готівку з карток Національного кешбеку не можна. Витратити кошти можна на оплату послуг - комунальних, медичних, транспортних та інших, або задонатити на ЗСУ.

Також у відомстві наголосили на необхідності активувати картки в "Дії".

"З 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тис. не активували свої картки в "Дії". Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 грн. І через це не отримали кошти. Тим, хто не активував картку для виплат у "Дії", потрібно це зробити в розділі "Сервіси" - "Національний кешбек". Кошти надійдуть в наступну виплату, через місяць".

Зазначається, що виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня. Виплата за грудень - в лютому 2025 року.

Що відомо про "Національний кешбек" - новини

З вересня в Україні діє програма підтримки вітчизняного виробника та громадян "Національний кешбек". За її умовами, українцям повертатиметься 10 відсотків від вартості зареєстрованих вітчизняних товарів, придбаних у супермаркетах та магазинах. Зараховуються кошти на спеціальну картку, яку можна відкрити у низці банків онлайн чи у відділеннях, активувати її необхідно в "Дії".

Наприкінці жовтня держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" за вересень. Тоді 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.

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