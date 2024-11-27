Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яке передбачає перерозподіл коштів з програм підтримки бізнесу та гуманітарного розмінування у розмірі 3,8 млрд грн на програму національного кешбеку та виплату українцям по 1000 гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на відповідне розпорядження, яке опубліковане на урядовому порталі.

"Ну а поки бізнесу і громадянам підвищують податки…. То Кабмін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році на… кешбек і "1000 від Зеленського", - написав Железняк у Telegram.

Згідно з текстом документу, передбачається перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

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зменшення обсягу видатків розвитку за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" на 99,8 млн грн;

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями" на 1,76 млрд грн;

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення" на 2 млрд грн.

В той же час видатки споживання за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" встановлюються в обсязі загальної суми у 3,863 млрд гривень.

"Тисяча Зеленського" - що повідомлялося

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський анонсував виплату у грудні всім українцям тисячі гривень в рамках програми "зимової підтримки". Заявку на "зимову підтримку" можна буде подати через застосунок "Дія" з 1 грудня.

Заявка на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень може бути подана протягом грудня 2024 - лютого 2025 року. Один з батьків, а також один з опікунів, піклувальників, законних представників малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги за кожного із дітей.

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