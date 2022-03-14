Зокрема, заставу можна використовувати для отримання банківських кредитів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала можливість проводити операції, пов’язані із заставою в банках по всіх облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема, для отримання кредитів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Комісіонери своїм рішенням надали можливість проводити операції, пов’язані із заставою в банках по всіх ОВДП. Під їх заставу можна брати кредити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення вже набрало чинності.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала випускати військові облігації. Номінальна вартість однієї облігації - 1 000 гривень, строк обігу - 1 рік, ставка дохідності визначається на аукціоні.

Раніше, у грудні 2021 року, Міністерство фінансів на аукціонах залучило до бюджету 10,8 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у гривні, доларах та євро.

Зокрема, від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 5,8 млрд гривень, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП - 68,9 млн доларів і 102,5 млн євро.

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