До державного бюджету було залучено 5,8 мільярда гривень, $68,9 мільйона і 102,5 мільйона євро.

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок, 14 грудня, залучило до бюджету 10,8 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у гривні, доларах та євро.

Про це повідомляється на сторінці міністерства в Facebook.

Згідно з повідомленням, міністерство запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів у національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

Термін обігу пропонованих державних облігацій у гривні - 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки і 5 років. Термін обігу облігацій запропонованих в доларах США становить 2 роки, а в Євро - 1 рік. Найбільший попит серед гривневих інструментів був зосереджений на 3-місячних паперах.

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"Всього від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 5,8 млрд гривень. Водночас від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 68,9 млн доларів і 102,5 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в 2020 році залучило до державного бюджету 258,8 млрд грн, 3,9 млрд дол. і 845 млн євро.

Автор: Тетяна Герасименко