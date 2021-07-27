Аналітики вважають, що НБУ може стримувати зміцнення, затримуючи курс гривні ближче до 27 грн/дол.

Курс гривні може продовжити поступове зміцнення, перетинаючи рівень 27 грн/дол. у бік посилення, в коридор 26,5-27 грн/дол., вже цього тижня.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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"Навіть без надходження валюти від нерезидентів для купівлі ОВДП протягом липня гривня поступово зміцнювалася і може ще продовжити цей рух і надалі, перетинаючи рівень 27 грн/дол. у бік посилення, в коридор 26,5-27 грн/дол., вже цього тижня. Ключовий вплив матимуть всі ті фактори, що і минулого тижня, тримаючи клієнтський баланс на стороні пропозиції. Але НБУ буде стримувати зміцнення, затримуючи курс гривні ближче до 27 грн/дол.",- сказано в повідомленні.

Аналітики відзначають, що курс гривні посилився завдяки перевазі пропозиції валюти на ринку, і на цьому тижні позитивна динаміка може зберегтися через сплату щомісячних податків і продаж валюти аграріями.

За їх словами, минулого тижня клієнти банків більше продавали іноземну валюту, ніж купували, що додало підтримки гривні та навіть змусило НБУ викупити в п'ятницю 32 млн дол. в резерви.

"Дуже ймовірно, що ключовими продавцями валюти були як експортери, яким потрібна була гривнева ліквідність для сплати щомісячних податків, так і аграрії, які отримують валютну виручку і теж потребують гривневих коштів всередині країни. У підсумку гривня зміцнилася за тиждень на 0,7% до 27,05 грн/дол.",- сказано в тижневику компанії.

Курс на 27 липня

Національний банк України на вівторок, 27 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,98 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій