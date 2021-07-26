Курс гривні до євро зміцнився до 31,81 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 27 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,81 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2698,05 (26 липня - 2704,8)

100 EUR - 3180,87 (26 липня - 3203,43)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,98/27,00 грн/дол., до євро - на рівні 31,81/31,83 грн/євро.

Курс на 26 липня

Національний банк України на понеділок, 26 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій