Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня – 37,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,20 грн за дол., євро - 40,30 грн за євро.

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Курс в умовах війни

Після російського вторгнення в Україну регулятор ухвалив рішення про скасування обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

До нападу Росії на Україну відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, більше того - в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що тенденція до зміцнення гривні збережеться до Великодня, а після свят курс повернеться в коридор в 38,3 грн/дол.

Аналітики інвестгрупи ICU відзначають, що готівковий курс гривні збільшив зміцнення з початку року до 6% і продовжує зростання.

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