Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подорожчав на 32 копійки – до 37,52 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 15 копійок – до 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн/дол., євро - 39,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Курс долара в умовах війни

Після російського вторгнення в Україну регулятор скасував обмеження на встановлення курсу, при тому, що до війни курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2023 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

2 квітня 2023 року Україна підписала Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Офіційний Київ взяв на себе зобов'язання відійти від екстрених заходів, введених через повномасштабний напад Російської Федерації.

Київ зобов'язався підготувати стратегію, яка "допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку і вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу". Крім того, Меморандум зобов'язує відмовитися від емісії гривні для фінансування дефіциту бюджету в поточному році.

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