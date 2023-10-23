Будапешт хоче юридичних гарантій, що рішення по OTP Bank постійне.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли домовитися про виділення траншу в 500 млн євро з європейського фонду миру для військової допомоги Україні.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк передає, що домовленість про восьмий транш України в 500 млн євро з європейського фонду миру ще не вдалося досягти через позицію Угорщини.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", - написав журналіст.

Відео дня

Блокування Угорщиною допомоги для України

У травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що найбільший банк Угорщини OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. У вересні 2023 року Україна виключила банк зі списку спонсорів війни, щоб розблокувати допомогу з військового фонду ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав виключення Україною OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни правильним кроком. Однак Будапешт вимагає від Києва гарантій, що банк не повернуть до цього переліку в майбутньому.

"Якщо буде досягнута заспокійлива домовленість, то ми, звичайно, повинні будемо розглядати, які кроки це виправдовує з нашого боку", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: