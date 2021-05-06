П’ятий президент України Петро Порошенко опустився з третього на сьоме місце рейтингу.

Український мільярдер Рінат Ахметов продовжує очолювати список найзаможніших громадян за версією журналу Forbes Україна.

Про це йдеться в опублікованих даних на сайті видання.

Читайте такожПодорожчання сировини та зростання цін на продукцію: до чого готується бізнес - опитування НБУЗа рік Ахметов у сфері металургії збільшив статки до 7,6 мільярда доларів, у трійку також ввійшли бізнесмен Віктор Пінчук (2,5 мільярда доларів) та Костянтин Жеваго (2,4 мільярда доларів). Водночас п’ятий президент України Петро Порошенко опустився з третього на сьоме місце рейтингу зі статками у 1,6 мільярда доларів.

До десятки також ввійшли Ігор Коломойський (1,8 мільярда доларів), Геннадій Боголюбов (1,7 мільярда доларів), Олександр і Галина Гереги (1,7 мільярда доларів), Вадим Новинський (1,4 мільярда доларів), Олександр Ярославський (820 мільйонів доларів) та Юрій Косюк (780 мільйонів доларів).

За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше (зокрема Віктор Медведчук (620 мільйонів доларів), семеро – повернулися після перерви.

Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці.

Зазначається, що збагаченню у 2020 році сприяло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Навесні 2021-го зростання цін на сировинні товари лише прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні й у 2022 році. Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою.

Як Forbes складає рейтинг

Щоб визначити сотню найбагатших, Forbes оцінює статки понад 200 мільйонерів, понад пів тисячі їхніх бізнесів, а також належні їм об’єкти нерухомості в Україні і за кордоном (акцій підприємств, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки).

Ліквідні акції публічних компаній оцінені за ринковою вартістю станом на 9 квітня 2021 року.

Приватні компанії оцінюються на підставі фінансових показників та інформації про обсяги продажів за останній доступний період шляхом порівняння з вартістю аналогічних українських і глобальних компаній, а також компаній, які були об’єктами злиття і поглинання останніми роками.

Сімейні бізнеси, що ними управляють спільно, оцінені як сума часток всіх членів сім’ї. Бізнеси, де-факто керовані одноосібно, враховані в оцінці їхнього фактичного власника, навіть якщо його частки формально належать іншим членам сім’ї або третім особам.

Вартість непублічних компаній у сфері IT розрахована на підставі оцінок експертів і учасників ринку, доступної інформації про фінансові результати і про залучення капіталу.

Активи, які не генерують грошового потоку, оцінені за ліквідаційною вартістю.

У список занесені тільки громадяни України.

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Автор: Яна Ставська