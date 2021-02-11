BNY Mellon став першим депозитарним банком, який оголосив про намір зайнятися операціями з криптовалютами.

Bank of New York Mellon, найстаріший американський банк, почне працювати з криптовалютами.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal. Банк буде зберігати, переводити та випускати криптовалюту за дорученням своїх клієнтів, які займаються управлінням активами.

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"Цифрові активи стають частиною мейнстріму", - зазначив Роман Регельман, топ-менеджер BNY Mellon, що займається обслуговуванням активів і цифровими бізнесами.

Що цьому передувало

У жовтні 2018 року Fidelity Investments оголосила про плани зберігати та торгувати криптовалюти біткоїн та Ethereum.

У 2019 році було отримано схвалення регулюючих органів на ведення кріптобізнесу в Нью-Йорку.

BNY Mellon

BNY Mellon став першим депозитарним банком, який оголосив про намір зайнятися операціями з криптовалютами. Крім того, він не планує вводити обмеження на типи цифрових активів, які клієнтам буде дозволено зберігати в банку. BNY Mellon має намір запропонувати клієнтам нові послуги цього року.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Біткоїн та Tesla

9 лютого 2021 року вартість біткоїна вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоіни подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоіни піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

11 лютого 2021 року американський економіст, який передбачив кризу 2008 року, Нуріель Рубіні застеріг інвесторів від покупки біткоїна за прикладом Ілона Маска і передрік криптовалюті новий обвал.

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Автор: Олена Коваленко