Гривня відносно долара 11 листопада зміцнилася на 3 копійки - до 26,06 грн/дол.

Національний банк України з початку тижня з 8 по 10 листопада купив на міжбанківському валютному ринку понад 503 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Національного банку.

Згідно з оприлюдненими даними, регулятор станом на початок тижня придбав валюти з початку року на 2 млрд 496,8 млн дол., а станом на середу, 10 листопада, сума купівлі з початку року перевищила 3 млрд дол.

Таким чином, НБУ викупив у резерви з початку тижня щонайменше 503 млн дол.

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Національний банк України на четвер, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,06 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,05/26,07 грн/дол., до євро - на рівні 30,11/30,13 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 11 листопада, зміцнився на 2 копійки – до 26,20 грн/дол.

Автор: Богдан Слуцький