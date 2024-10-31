Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП.

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%. Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

"З метою підтримання стійкості валютного ринку, приведення інфляції до цілі впродовж наступних років та збереження контролю за інфляційними очікуваннями правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на рівні 13%", - сказав він.

Голова Нацбанку зазначив, що, враховуючи, що пік інфляції ще не пройдено, а проінфляційні ризики на найближчі місяці навіть посилилися, НБУ вважає за доцільне залишатися обережним у процентній політиці, а також вживати виважених заходів для забезпечення стійкості валютного ринку.

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Пишний також розповів, що Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП цьогоріч – з 3,7% до 4%.

"Хвилі атак Росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів гальмували відновлення економіки. Однак реальний ВВП надалі зростав - як у II, так і III кварталах 2024 року. Причому менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році – до 4%", - сказав він.

За його словами, значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, збільшення доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки – на 4,3–4,6% у 2025–2026 роках.

Економіка України – останні новини

В Міжнародному валютному фонді (МВФ) знизили прогнози економіки для України на 2024-2025 рік. За словами директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Кеммера, на обидві цифри вплинули надзвичайні обстріли енергосистеми, а також продовження російської агресії.

МВФ прогнозує, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,0%, що нижче за прогноз у квітні (3,2%). На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%. Зростання прискориться лише у 2026 році — до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

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