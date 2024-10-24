У Фонді розраховували, що війна РФ завершиться до 2025 року, але так не відбувається.

В Міжнародному валютному фонді (МВФ) пояснили, чому знизили прогнози економіки для України на 2024-2025 рік.

Так, згідно з повідомленням Голосу Америки у Telegram, про це йшлося на пресконференції 24 жовтня за участі директора Європейького департаменту МВФ Альфреда Кеммера.

"На обидві цифри вплинули надзвичайні бомбування енергосистеми... а щодо 2025 – це відображує те, що російська війна триває. Раніше ми прогнозували, що вона завершиться, але так не відбувається, і це означає нові втрати для економіки України", – сказав Кеммер.

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Останні новини від МВФ

Як повідомляв УНІАН, МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на 2025 рік. Фахівці Фонду пояснюють падіння ризиками, що пов'язані з війнами і торговим протекціонізмом.

Що стосується України, то МВФ прогнозує, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,0%, що нижче за прогноз у квітні (3,2%). На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%. Зростання прискориться лише у 2026 році — до 5,3% (раніше очікувалося зростання на 5,0%).

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