Надалі регулятор готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до мети.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% вп'яте поспіль.

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Про це повідомляється в матеріалах НБУ.

"Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. Національний банк залишається відданим своєму зобов'язанню по досягненню мети по інфляції. Подальша монетарна політика спрямована на забезпечення належного балансу між реакцією на інфляційні ризики та підтримкою відновлення економіки", - сказано в матеріалах регулятора.

У НБУ зазначили, що надалі регулятор готовий підвищувати облікову ставку для приведення інфляції до мети.

"Національний банк бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту. Якщо вплив цих факторів буде посилюватися, але не буде компенсовано іншими факторами, зокрема, істотним припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дозволить стримати прискорення інфляції у 2021 році та повернути її до мети в 5% у 2022 році", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Національний банк України очікує прискорення інфляції в першому півріччі 2021 року з поверненням в цільовий діапазон 5% ± 1 п.п. в першому півріччі 2022 року.

У грудні 2020 року Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6% вчетверте поспіль.

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Автор: Катерина Жирій