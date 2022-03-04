Раніше Нацбанк відклав перегляд облікової ставки до нормалізації ситуації.

Національний банк України зобов’язав банківські установи працювати без вихідних днів (7 та 8 березня 2022 року) у період дії воєнного стану задля забезпечення потреб населення.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, в умовах воєнного стану всі банки повинні виконувати свій громадянський обов’язок та працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги.

"Для цього банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій та відділень, в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення", – наголосив він.

Наразі система електронних платежів НБУ працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту – 23 години на добу. Інакше кажучи, банки мають змогу здійснювати перекази та міжбанківські платежі майже цілодобово, враховуючи власні потреби та керуючись нормами законодавства України.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні 10%. Після війни НБУ повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

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