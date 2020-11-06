Шмигаль зазначив, що надходження від податку на додану вартість зросли на 40% порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Невиконання планового показника за доходами державного бюджету на сьогодні становить 1,6 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«У жовтні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 65 млрд грн. Перевищення виконання - майже 15%, а це - додаткові 8 млрд грн. За десять місяців ми маємо невиконання бюджету на рівні 1,6 млрд грн. При тому, що коли навесні наш уряд прийшов і запустив системну роботу в податковій і митниці, невиконання бюджету становило 44 млрд грн", - сказав він, додавши: "Фактично, ми скоротили розрив бюджету на 42 млрд грн. Страшилки про те, що бюджет не виконується, повністю спростовуються цими цифрами".

Шмигаль зазначив, що надходження від податку на додану вартість зросли на 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, причому без підвищення тиску на бізнес.

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Державний бюджет України за січень-вересень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 81,725 млрд грн, що в 4 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.

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Автор: Дмитро Шварц