Від початку року Україна отримала понад 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей.

Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", - зазначив очільник уряду.

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Шмигаль підкреслив, що ініціатива ERA дає хороший результат, але на цьому Україна не зупиниться і закликатиме партнерів сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів.

У Міністерстві фінансів зазначили, що загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 8 млрд євро.

"Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Це важлива та своєчасна інвестиція у зміцнення фінансової стійкості України, посилення нашої здатності протидіяти агресору та забезпечення належного функціонування соціальних послуг", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що програма ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів).

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30 червня Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Україні потрібно набагато більше грошей, аніж озвучені МВФ 40 млрд доларів на рік, аби виграти війну, а недофінансування може затягнути військову агресію, пише Financial Times. Так, фінансовий аналітик Тімоті Еш стверджує, що реальна потреба України - 150 млрд доларів на рік.

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