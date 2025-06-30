Від початку року Україна отримала близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ.

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль наголосив, що Україна наполягає на повній конфіскації заморожених коштів Росії, які потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави.

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"Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", – додав очільник уряду.

Міжнародна допомога Україні

13 червня Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів. Це стало пʼятим траншем макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA.

На початку червня Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді зазначав, що кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, а спрямують їх на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України.

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