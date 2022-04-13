Збитки monobank за березень перевищили 500 млн гривень, зазначив співзасновник фінустанови.

За результатами першого кварталу 2022 року український банк monobank отримав збитки у сумі понад 100 млн гривень.

Фінансову звітність за перший квартал до Нацбанку було відправлено 13 квітня, поділися в Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його даними, для банку січень був дуже прибутковим, лютий закрито з невеликим плюсом, а березень був збитковим.

"Сумарний результат кварталу - збиток 109,6 млн грн, у т. ч. -548,2 млн грн - збитки березня", - зазначив співзасновник фінустанови.

Варто зазначити, що monobank - це проект "Універсал Банку".

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирне населення, зокрема, завдавали удари по Києву, Чернігову, Маріуполю, Харкову, Херсону, Миколаєву та Сумах.

На початку квітня стало відомо, що monobank поки не буде нараховувати відсотки на залишок власних коштів.

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