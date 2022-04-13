За результатами першого кварталу 2022 року український банк monobank отримав збитки у сумі понад 100 млн гривень.
Фінансову звітність за перший квартал до Нацбанку було відправлено 13 квітня, поділися в Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.
За його даними, для банку січень був дуже прибутковим, лютий закрито з невеликим плюсом, а березень був збитковим.
"Сумарний результат кварталу - збиток 109,6 млн грн, у т. ч. -548,2 млн грн - збитки березня", - зазначив співзасновник фінустанови.
Варто зазначити, що monobank - це проект "Універсал Банку".
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.
Окупанти спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирне населення, зокрема, завдавали удари по Києву, Чернігову, Маріуполю, Харкову, Херсону, Миколаєву та Сумах.
На початку квітня стало відомо, що monobank поки не буде нараховувати відсотки на залишок власних коштів.