Нацбанк озвучив рішення щодо облікової ставки: що буде з інфляцією в Україні

Інфляція у 2027 році повернеться до сповільнення.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, це рішення враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.

За його словами, у травні споживча інфляція очікувано сповільнилася завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування. Інфляція перебуватиме близько поточного рівня впродовж найближчих місяців, пришвидшиться наприкінці року, але у 2027 році повернеться до сповільнення

Відео дня

"Водночас ціновий тиск зберігатиметься через збільшення витрат бізнесу внаслідок подорожчання енергоносіїв і послаблення гривні в попередні періоди, а також подальшого зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів. Стабілізація цін на енергоносії, нарощування врожаїв і вплив монетарної політики НБУ мають посприяти поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення у 2027 році", - сказав Пишний.

Також він зазначив, що очікувані надходження зовнішньої допомоги дадуть змогу профінансувати дефіцит бюджету та підтримувати достатній рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку. Крім цього, збільшився оптимізм щодо завершення війни на Близькому Сході, однак ризики її затягування залишаються.

"З огляду на достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході, та прогрес України в перемовинах щодо зовнішнього фінансування, НБУ наразі зберігає облікову ставку на рівні 15%", – резюмував Пишний.

Економіка України – останні новини

Наприкінці квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів та стійкість валютного ринку. Регулятор тоді погіршив прогноз інфляції до 9,4% на кінець поточного року (попередній прогноз складав 7,5%)

Голова регулятора Андрій Пишний повідомив, що у 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки. Нацбанк погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%.

Вас також можуть зацікавити новини: