НБУ переглянув прогноз зростання економіки України

Регулятор очікує пришвидшення зростання реального ВВП у наступні два роки.

У 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки. Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що на початку року економічна активність сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги.

Економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, однак загалом у I кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося до 0,2% в річному вираженні.

"Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати I кварталу, все ще важкий стан енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%", - сказав голова Нацбанку.

При цьому в міру поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП – до 2,8–3,7% у 2027–2028 роках. Цьому передусім сприятимуть стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, відновлення енергосистеми, а також нарощування врожаїв.

Економіка України – останні прогнози

У січні 2026 року Національний банк вже погіршував прогноз зростання економіки України в 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%. Зростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році. Як зазначається в оновленому прогнозі Світового банку, основні причини спаду - пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

