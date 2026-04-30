Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: що буде з цінами в Україні

Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

Після тривалого періоду зниження інфляція в Україні почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів. Національний банк погіршив прогноз інфляції до 9,4% на кінець поточного року (попередній прогноз складав 7,5%), повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат", - сказав він.

За словами очільника регулятора, найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів. Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг.

На тлі посилення цінового тиску правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів та стійкість валютного ринку.

"Інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Цьому сприятимуть вичерпання ефектів високих цін на пальне, зниження зовнішнього цінового тиску, поступове нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році – до цілі 5%", - зазначив Пишний.

У січні Національний банк прогнозував, що за результатами 2026 року інфляція сповільниться до 7,5%, що було гіршим за попередній прогноз. Раніше НБУ очікував цей показник на рівні 6,6%.

Інфляція в Україні на споживчому ринку в березні 2026 року прискорилась до 1,7% (проти 1% у попередньому місяці). У річному вираженні споживча інфляція склала 7,9%.

