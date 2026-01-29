Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки в 2026 році через обстріли енергетики

Ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність.

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України в 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв та нарощуванню бюджетних видатків. Водночас через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%.

"Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. З огляду на це реальний ВВП у 2026 році зросте помірно – на 1,8%", - сказав Пишний.

За його словами, дефіцит електроенергії у 4 кварталі минулого року зріс приблизно до 7%, також регулятор переглянув прогноз щодо енергетичного дефіциту на 2026 рік.

Як зазначив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, прогноз дефіциту електроенергії на 2026 рік у базовому сценарії був підвищений з 3% до 6%.

"Це напряму матиме знижувальний ефект на економічне зростання цього року. Такий ефект від цього закладеного енергодефіциту ми оцінюємо в 0,4 відсоткового пункту. Без енергодефіцитів прогноз зростання ВВП був би не 1,8%, а 2,2%", - сказав Лепушинський.

Він додав, що залишкові наслідки цих енергодефіцитів регулятор закладає і на 2027 рік – у розмірі 0,1 в.п. від ВВП.

За даними НБУ, поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, подальша відбудова інфраструктури, а також збільшення приватних інвестицій сприятимуть пришвидшенню економічного зростання до близько 3-4% у 2027-2028 роках.

Національний банк України знизив облікову ставку з 15,5% до 15% з 30 січня 2026 року з урахуванням стійкого зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

При цьому вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни, що спричинить помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі. Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться до 7,5%.

