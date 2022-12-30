Через кілька годин після того, як FTX оголосила про банкрутство, з кріптобіржі були викрадені токени на суму близько $372 млн.

Влада Багамських островів заарештувала активи криптобіржі FTX на більш ніж $ 3,5 млрд через ризики зникнення цих коштів на тлі загрози здійснення кібератак на криптовалютную біржу.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Комісії з цінних паперів Багамських островів, рішення про арешт активів було ухвалено після того, як власник FTX Сем Бенкман-Фрід подав заяву про банкрутство до суду США.

Через кілька годин після того, як FTX оголосила про банкрутство, з кріптобіржі були викрадені токени на суму близько $372 млн.за даними дослідницької компанії Nansen, FTX зафіксувала відтік токенів на суму майже $700 млн протягом 24 годин.

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Комісія з цінних паперів Багамських островів заявила, що цифрові активи перебувають під її "виключним контролем" на тимчасовій основі, поки Верховний суд країни не дозволить регулятору повернути їх клієнтам і володіють ними кредиторам або ліквідаторам.

Блокування криптокошельков росіян:

29 вересня 2022 року влада Євросоюзу заявила про намір заборонити росіянам відкривати криптокошельки на європейських платформах.

Євросоюз заявив, що посилить обмеження на криптоінвестиції росіян всередині блоку у відповідь на проведені владою РФ псевдо-референдуми на окупованих територіях України.

Повідомлялося, що попереднє обмеження криптовалютных активів у розмірі 10 000 євро буде скасовано. За новими правилами, ця сума може бути скорочена до нуля.

Таким чином влада ЄС планувала зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти РФ обмежень на великі банківські перекази.

9 жовтня 2022 року фінська криптобиржа заблокувала гаманці росіянин.

Карта для українців:

30 вересня стало відомо про те, що Міжнародна криптовалютная біржа Binance має намір запустити криптокарту для України. У компанії додали, що планують представити карту до кінця поточного року.

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