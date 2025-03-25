Періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну.

Національний банк з 31 березня не розраховуватиме офіційний курс гривні до 15 іноземних валют, серед яких російський і білоруський рублі.

Як повідомила прес-служба регулятора, Національний банк запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Наразі в Україні діють два переліки валют, щодо яких НБУ розраховує офіційний курс гривні на щоденній і щомісячній основі відповідно. Як пояснює регулятор, рівень автоматизації розрахунків значно зріс, що зменшило ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют.

Відео дня

"З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи затверджені зміни, з 31 березня 2025 року:

періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;

не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

"Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення)", - резюмували у Нацбанку.

Російський рубль в Україні - останні новини

Україна розірвала всі відносини з Російською Федерацією після повномасштабного вторгнення армії РФ. Діяли лише окремі договори. При цьому російський рубль зник з офіційного курсу Національного банку України

16 жовтня 2024 року в НБУ повідомили, що відмовляться від розрахунку офіційного курсу гривні до деяких валют. До "чорного списку" загалом потрапили понад 10 валют, зокрема російський та білоруський рублі.

Вас також можуть зацікавити новини: