В Україні 18 з 73 банків автоматично блокують рахунки громадян за борги, якщо того вимагають державні або приватні виконавці. Днями список поповнився ще кількома банками.
Перелік банків оприлюднив портал "Опендатабот" і він виглядає наступним чином:
- "ПриватБанк"
- "Універсал Банк"
- "Оксі Банк"
- "Таскомбанк"
- "Індустріалбанк"
- "Банк Восток"
- "ПроКредит Банк"
- "Львів"
- "Конкорд"
- "Райфайзен Банк Аваль"
- "Кредобанк"
- "ОТП Банк"
- "Ідея Банк"
- "Метабанк"
- "Український капітал"
- "Агропросперіс Банк"
- "Укрсиббанк"
- "Радабанк"
Дозвіл на автоматичне блокування рахунків за борги в рамках процедури примусового стягнення надав Мін'юст своїм наказом від 23 березня. Повне або часткове блокування рахунків, власники яких потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали у квітні.
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"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - пояснила начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.