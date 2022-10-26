Вартість орендованого житла в більшості районів столиці ще не досягла довоєнного рівня.

Станом на 17 жовтня в Києві асортимент квартир під оренду знизився на 14%.

Про це УНІАН повідомили в аналітичній службі "OLX Нерухомість".

"На початку місяця вибір помешкань у столиці налічував понад 19 тисяч оголошень. Однак станом на 17 жовтня, коли Київ вдруге зазнав атаки, асортимент знизився на 14%. Найвідчутніше пропозиція зменшилася в Деснянському (23%), Дарницькому (21%) та Дніпровському (19%) районах. Водночас найменше ситуація змінилася на Печерську та в Шевченківському районі - оголошень поменшало на 10% та 12% відповідно", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, за даними аналітиків, різкої зміни вартості оренди не відбулося. До прикладу, за однокімнатки в Голосіївському та Шевченківському районах орендодавці так само пропонували впродовж двох тижнів жовтня оренду за вартістю 12 - 12,5 тис. грн, у Солом’янському та Дарницькому - на рівні 10 тисяч грн, в Деснянському та Дніпровському - 6 тисяч та 9 тисяч грн відповідно.

Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, із аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то експерти зазначають, що зараз вартість оренди в більшості районів ще не досягла довоєнного рівня.

"Найпопулярніші квартири - однокімнатки - найбільше "впали" в ціні в Святошинському та Деснянському районах - на майже 14%. Якщо ж порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця ще більш разюча. Так, ціна оренди у вищезазначених районах Києва за рік менша на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському", - повідомили аналітики.

Загалом, за їхніми словами, у порівнянні з минулим роком, зараз вибір помешкань набагато більший. Відповідно до січня, асортимент квартир у Києві зріс майже на половину, а відповідно до жовтня 2021 року - взагалі вдвічі та станом на 17 жовтня склав 5 тисяч 060 оголошень.

За підрахунками експертів, за рік вибір серед однокімнатних квартир на лівому березі Києва розширився на 39%, на правому - на 32%. Асортимент двокімнатних квартир по обидва берега Дніпра станом на 17 жовтня збільшився на 18% відповідно до аналогічного періоду минулого року.

"А от трикімнатних квартир - навпаки - поменшало на 5,5% на лівому березі та на майже 8% на правому. Ймовірно, попит на більшу житлову площу спричинений внутрішньою міграцією великих родин з прифронтових регіонів", - додали експерти.

Оренда квартир в Україні

Як повідомляв УНІАН, в останній тиждень серпня у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях середня вартість оренди квартир порівняно з початком місяця зросла на 5-10%.

У вересні аналітики попереджали, що в Україні підскочать ціни на оренду однокімнатних квартир. У нашій державі розпочалася друга хвиля міграції, зазначали експерти.

У жовтні РФ здійснила декілька масованих ракетних ударів по Україні. Рашисти вдарили по багатьох містах, серед яких був і Києв. 17 жовтня у бік столиці летіли 28 дронів, долетіли - 5. Під завалами будинку, куди вдарив "камікадзе", опинилися люди.

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