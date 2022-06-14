Ринок нерухомості у Києві обвалився сильніше, ніж у 2014 році.

За період повномасштабної війни медіанна вартість оренди житла в Києві впала на понад 45%.

Про це повідомила УНІАН прес-служба порталу пошуку нерухомості Address.ua.

"Через військову агресію Росії в Україні ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол./кв. м. та з початком війни ціни різко почали падати. Так, в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол., в квітні – 7 дол./кв. м., в травні – 6 дол./кв. м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в травні в столиці ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 дол., двокімнатних – 6 дол., трикімнатних – 5 дол.

За словами аналітиків, як і до війни, так і під час неї, найдорожчим районом Києва для оренди є Печерський район – 468 дол. за об'єкт, або 8 дол./кв. м. А мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 219 дол. за квартиру, або 5 дол./кв. м.

"В умовах військової загрози та виїзду великої кількості киян в інші регіони України та зарубіжжя, столичний ринок нерухомості обвалився сильніше, ніж у кризові 2014-2015 роки. За період із січня по травень 2022 року рівень медіанних цін знизився на 41%, тоді як у 2014 році ціни знизилися на 26%, а за весь дворічний кризовий період – на 38%", - зазначив директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами, очікувати будь-яких покращень на ринку оренди житла у найближчі місяці не доводиться. Оскільки незначний обсяг попиту буде сформований за рахунок внутрішньо переміщених осіб та людей, які повертаються до Києва, але цього буде недостатньо для повноцінного пожвавлення ринку.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 18 травня ціни на довгострокову оренду житла у Києві знизились, а в західних областях України навпаки зросли. 88% орендодавців здають в довгострокову оренду свої квартири. Для 85% власників це основний чи додатковий вид заробітку.

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