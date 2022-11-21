Це максимально виключить залежність шкіл від віялових та аварійних відключень електроенергії

У Києві в умовах відключення світла офлайн-навчання у школах триватиме з 9:00 до 16:00.

"В умовах відключення світла офлайн-навчання у школах має починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня. Це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації.

У той же час, за його словами, для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

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У КМДА нагадали, що після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві.

Також столична влада нагадує, що зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня. У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.

Навчання у школах Києва: деталі

Як повідомлялося раніше, зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня, у цей час школи опалюватимуть мінімально.

В Україні осінні канікули перенесено на зимовий період у 28% шкіл.