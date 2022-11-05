У Мінсоцполітики запевнили, що дефіциту в Пенсійному фонді немає.

Планові надходження до Пенсійного фонду проходячи вчасно. Наступного року планується індексація пенсій.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, Пенсійний фонд навіть погасив заборгованість за минулі роки перед казначейством.

"В Україні з пенсійною системою проблем немає. Всі планові надходження проходять вчасно, дефіциту в Пенсійному фонді немає. Всі платежі здійснюються вчасно. Більш того, минулого місяця Пенсійний фонд погасив заборгованість за минулі роки перед казначейством. Тобто фінансовий стан Пенсійного фонду стабільний, оптимістичний і повністю забезпечує всі потреби", - запевнила глава відомства.

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Вона впевнена, що ситуація в наступному році також буде стабільною, тому планується індексація пенсій на рівень інфляції.

"Пенсіонери вже з березня зможуть відчути вирівнювання своїх пенсій. Стабільну роботу Пенсійного фонду забезпечують цифрові інструменти, а дані обробляються незалежно від місця їх подачі", - підсумувала Жолнович.

Пенсії в Україні - що відомо

В Україні з 1 жовтня провели перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців на тлі збільшення мінімальної зарплати з 6,5 до 6,7 тисячі гривень. Крім того, очікується, що з 1 грудня пенсії підвищать, але вже завдяки збільшенню прожиткового мінімуму.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро.

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