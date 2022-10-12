Наголошується, що після зміни курсу гривні до долара в липні 2022 року середня пенсія в Україні становить 121$.

Через повномасштабну війну в Україні змінився розмір пенсій: у середньому виплати за перше півріччя 2022 року зросли на 17% у гривні й на 10% у доларах - 4437 грн чи 152$ у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомили в Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду України.

Водночас після зміни курсу гривні до долара в липні 2022 року середня пенсія в Україні становить 121$. Разом з цим варто зауважити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року пенсія зросла майже удвічі в гривні та 34% у доларовому еквіваленті.

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При цьому скоротилася кількість пенсіонерів, які отримують менш як 3000 грн пенсійних виплат, з 54% у 2021 до 43% у 2022.

Натомість збільшився відсоток пенсіонерів, які отримують понад 10 000 грн до 6,6% у 2022, тоді як таких, хто отримує від 5000 до 10 000 грн уже 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.

Також слід зазначити, що кількість пенсіонерів за цей рік скоротилася майже на 200 тисяч осіб, тобто на 0,6%. Станом на липень в Україні було 10 775 414 пенсіонерів.

Пенсія в Україні: що варто знати

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня, у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати, відбулися перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців, а з 1 грудня пенсії будуть підвищені завдяки збільшенню прожиткового мінімуму. З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6,5 до 6,7 тисячі гривень

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що уряд не бачить можливості підвищувати мінімальну зарплату у 2023 році.

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