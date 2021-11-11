Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,91 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 12 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 29,91 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,09/26,11 грн/дол., до євро - на рівні 29,90/29,92 грн / євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на четвер, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,06 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада долар триматиметься високих позицій в обмінниках країни й коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій