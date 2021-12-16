Близько півмільйона клієнтів банку отримають виплати вже сьогодні.

Частина клієнтів monobank почали отримувати виплати тисячі гривень за вакцинацію сьогодні, 16 грудня, за кілька днів до офіційного старту виплат.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Facebook.

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"Починаємо виплати "ковидної тисячі". Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в "Дії") будемо зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки "Дією", - написав Гороховський.

Як передає кореспондент УНІАН, ряд клієнтів, які оформили через додаток банку карту" єПідтримка", вже отримали виплати.

На що можна витратити гроші:

Гроші, отримані за цією програмою, можуть бути витрачені на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, покупку квитків для подорожей всередині країни, а також книг. Кабінет Міністрів України вже затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, українці у віці від 60 років зможуть витратити кошти на покупку ліків. Мінцифри доопрацьовує технічні аспекти купівлі ліків на кошти за вакцинацію з січня 2022 року.

Гроші за вакцинацію:

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоподібної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис.грн.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.

Автор: Катерина Жирій