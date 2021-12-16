Частина клієнтів monobank почали отримувати виплати тисячі гривень за вакцинацію сьогодні, 16 грудня, за кілька днів до офіційного старту виплат.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Facebook.
Читайте такожУ Мінцифрі назвали дати, коли українці почати отримувати тисячу за вакцинацію
"Починаємо виплати "ковидної тисячі". Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат в "Дії", отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не "втомимося"). З 20-21 грудня (закінчення тестування виплат в "Дії") будемо зараховувати кошти миттєво після схвалення заявки "Дією", - написав Гороховський.
Як передає кореспондент УНІАН, ряд клієнтів, які оформили через додаток банку карту" єПідтримка", вже отримали виплати.
На що можна витратити гроші:
Гроші, отримані за цією програмою, можуть бути витрачені на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв, покупку квитків для подорожей всередині країни, а також книг. Кабінет Міністрів України вже затвердив перелік кодів для бізнесу, який зможе прийняти оплату карткою з тисячею гривень за вакцинацію від коронавірусу.
Крім того, українці у віці від 60 років зможуть витратити кошти на покупку ліків. Мінцифри доопрацьовує технічні аспекти купівлі ліків на кошти за вакцинацію з січня 2022 року.
Гроші за вакцинацію:
15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоподібної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис.грн.
Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.
18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.
2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.