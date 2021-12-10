Старт бета-тестування послуги запланований на 13 грудня.

Українські банки вже випустили понад 300 тисяч віртуальних карт для проекту "еПідтримка" , який передбачає виплату по 1 тис. грн. вакцинованим від COVID-19 українцям.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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"На цей момент статистика: 302 310 відкритих карт всього, з них: Монобанк — 255 039, Абанк - 25 611, Альфа-банк - 21 660", - написав він.

Решта банків, за словами Федорова, поки проходять процес підключення.

Міністр також нагадав, що старт бета-тестування послуги запланований на 13 Грудня.

Гроші за вакцинацію:

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикорозійної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" за 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що програма "тисяча Зеленського" буде офіційно називатися "еПоддержка", а отримані по ній гроші можна буде витратити в тому числі та на придбання книг.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

Програма стартує з 19 грудня.

Автор: Герасименко Валентина