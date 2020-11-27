Доходи місцевих бюджетів зменшуються на 1 млрд 789,3 млн грн, але при цьому трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам збільшені на 1 млрд 979,4 млн грн.

Доопрацьований проект державного бюджету України на 2021 рік, який розглядатиметься у Верховній Раді у другому читанні, передбачає збільшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 190,1 млн грн.

Про це йдеться в пояснювальній записці до документа.

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Так, доходи місцевих бюджетів зменшуються на 1 млрд 789,3 млн грн, але при цьому трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам будуть збільшені на 1 млрд 979,4 млн грн.

Як сказано в документі, зменшення доходів місцевих бюджетів викликане рішенням перенести з 1 липня на 1 грудня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Хронологія подій

Кабмін на своєму засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

27 листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що заплановане на 1 липня 2021 року підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень переноситься на 1 грудня.

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Автор: Дмитро Шварц